Lo spacciatore viaggia in monopattino, la droga nascosta in un calzino dietro la siepe

In Italia ci è arrivato con un visto turistico ma, invece di visitare le bellezze del nostro Paese, ha iniziato a spacciare cocaina. A tradire il pusher 22enne dell'est Europa, arrestato domenica dai carabinieri di Rimini, le modalità con cui il ragazzo aveva impiantato lo spaccio di stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era stato notato più volte dai residenti di Marina Centro mentre si muoveva a bordo di un monopattino per poi sostare più volte intorno a una siepe. I militari dell'Arma, nel pomeriggio di domenica, hanno così iniziato a tenerlo sotto controllo fino a quando è arrivato nell'aiuola chinandosi a raccogliere un calzino tra le piante.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

I carabinieri sono entrati in azione bloccandolo e, nella calza, hanno trovato 53 dosi di cocaina per un peso complessivo di 28 grammi. La perquisizione è stata estesa anche nella camera dell'albergo dove soggiornava ma, al suo interno, non sono stati trovati elementi particolari. Lo stupefacente, comunque, è costato le manette al 22enne che è stato portato in caserma. Dopo una notte in camera di sicurezza, il pusher è stato processato per direttissima nella mattinata di lunedì.