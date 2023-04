Lo store griffato Yamaha apre all'interno del Misano Circuit Square

L’esclusivo Grt Gytr Pro-Shop Yamaha nascerà all’interno della Misano World Circuit Square, lo spazio interamente dedicato alla passione per i motori, a Misano World Circuit. Grazie all’accordo di partnership siglato tra Yamaha Motor e Santa Monica Spa, proprietaria del circuito, il pubblico potrà vivere concretamente lo spirito sportivo e il DNA vincente che anima il Costruttore giapponese in una cornice leggendaria, che sa tenere salda la sua tradizione e guardare al futuro con una serie di iniziative strategiche.

“Per noi è fondamentale posizionare il Grt Gytr Pro-Shop in un’area strategica che si sta delineando con una visione a lungo termine e che fa dell’innovazione l’asset principale. Obiettivo di Yamaha è quello di realizzare un peculiare polo d’eccellenza attrattivo per chi voglia toccare con mano sia sviluppo e tecnologia dei nostri prodotti, sia la qualità del servizio che siamo in grado di offrire. Il Grt Gytr Pro-Shop di Misano in particolare sarà un vero e proprio atelier della velocità, dove creare in maniera sartoriale la propria moto e gestire, attraverso diversi servizi, l’incremento delle proprie performance. Vediamo nell’accordo con il Circuito, e in questo primo passo, un acceleratore della crescita comune nella terra dei motori per eccellenza” dichiara Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor.

“Misano World Circuit – aggiunge il Presidente della Santa Monica SpA, Luca Colaiacovo – ha assunto la fisionomia di ‘Parco dei Motori’. Nella MWC Square convivono una zona commerciale e di intrattenimento che rappresenta il volano del Progetto. Ora si aggiunge un brand prestigioso come Yamaha Motor, col progetto Proshop Gytr. Il Parco dei Motori prende ulteriore forma ed implementerà in futuro la vendita di prodotti e servizi, diventando un vero e proprio distretto. La proposta complessiva è un unicum a livello nazionale e internazionale. L’energia che sprigiona la MWC Square aggrega una community sempre più numerosa, composta dagli appassionati del mondo racing e dell’attività all’aria aperta. Un mondo che trova a Misano un luogo che concentra qualità, innovazione e divertimento”. Non farà capo a un concessionario ufficiale ma sarà gestito da Filippo Conti, Team Principal del Grt Gytr Yamaha WorldSBK Team.

"L'apertura del Grt Gytr Pro-Shop – spiega il Team Principal Grt Gytr Yamaha – ci rende estremamente orgogliosi, oltretutto in una cornice di spessore come quella del Misano World Circuit, 'Parco dei Motori' per eccellenza. Innovazione e qualità sono i mantra di un progetto che ha una visione a lungo spettro nel panorama motociclistico per gli appassionati di tutto il mondo, racing e non. Il GYTR Pro-Shop di Misano si configura in questo scenario come un laboratorio della velocità a tutti gli effetti, in cui saremo più che felici di mettere a disposizione la nostra esperienza, le nostre competenze e abilità verticali sul prodotto dedite alle competizioni (mondiali), oltre a poter trovare al suo interno uno spazio esplorativo. Non vediamo l'ora di inaugurarlo durante la stagione estiva."

In comune con gli altri Pro-Shop presenti sul territorio italiano, questo punto avrà le competenze altamente specializzate e le abilità verticali sul prodotto dedicato alle competizioni. Ma sarà un vero e proprio esempio di atelier sportivo, all’interno del quale vi sarà anche uno spazio espositivo. Sarà inaugurato con la stagione estiva.