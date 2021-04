Lo studio dello Ior sui tumori e il covid, Lisi: "Orgogliosi di questo centro di eccellenza"

L'importanza della ricerca e l'eccellenza in Romagna dello Ior anche nello studio del trattamento del covid nei pazienti oncologici. A intervenire su questo tema è la vicesindaco Gloria Lisi che evidenzia come "La pandemia abbia reso evidente che sono solo la scienza e la ricerca gli strumenti per costruire la prospettiva del domani. Lo ha ribadito anche Maria Chiara Carrozza giorno della sua nomina alla guida del Cnr, il Consiglio nazionale ricerche: ‘Dobbiamo riportare al centro dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani’. Dobbiamo quindi ringraziare e andare fieri dei tanti ricercatori che ogni giorno fanno fronte a tanti sacrifici in cambio di ben poche soddisfazioni, in un Paese che vanta alcune delle migliori università al mondo offrendo alti livelli di formazione, ma ancora incapace di valorizzare al meglio, e troppo spesso di trattenere, le sue menti più brillanti".

Prosegue Lisi: "In Romagna abbiamo l’esempio di cosa significhi la ricerca al servizio delle persone, grazie all’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’ di Meldola, punta di diamante della nostra sanità e centro di eccellenza a livello nazionale. Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di confrontarmi con la direzione dell’Irst sull’attività in corso, scoprendo ad esempio come il centro sia impegnato in un importante lavoro di ricerca sulla relazione tra le malattie oncologiche e il contagio e il trattamento da Covid-19. Uno studio importante, che conferma come sia ampio il campo di indagine dell’Irst e con risultati che potranno contribuire in maniera fondamentale ad ottimizzare la cura e quindi la qualità della vita dei pazienti. Tutti in qualche modo, perché l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle o per esperienza diretta, sappiamo cosa significhi affrontare un tumore, parola che ancora spaventa solo a pronunciarla".

Incalza Gloria Lisi: "Ecco perché tutti, allora, dobbiamo essere orgogliosi di avere all’interno del nostro sistema sanitario territoriale un tale centro di eccellenza. In questi lunghi mesi di convivenza forzata con il virus ci siamo resi conto della necessità di tornare ad investire in maniera strutturata sulla sanità a 360 gradi nella prospettiva dell’One Health, dalla formazione e la ricerca alla prevenzione, attraverso la promozione degli stili di vita sani e del benessere, fino all’ampliamento degli spazi pubblici dedicati ai servizi sociosanitari, distribuendoli sul territorio. Una sanità di prossimità, vicina al cittadino, da costruire anche attorno ai centri di eccellenza su cui il territorio ha investito negli scorsi anni".