Lo stupro su una 19enne fu solo tentato, i giudici dell'Appello riducono la condanna

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale dai giudici del Tribunale di Rimini e condannato a 4 anni e 2 mesi ma, il ricorso in Appello, ha fatto emergere che si trattava solo di un tentativo e i magistrati hanno ridotto la pena a 2 anni e 9 mesi. Il protagonista della vicenda è un 40enne riminese, difeso dall'avvocato Flavio Moscat, che nel maggio del 2021 aggredì una ragazza di 19 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Mobile l'uomo, che già in passato aveva avuto comportamenti simili, si trovava nella sua abitazione nei pressi della zona di via Marecchiese quando dal terrazzo aveva richiamato l'attenzione della vittima. La 19enne, pensando che si trovasse in difficoltà, era stata convinta a salire nell'appartamento ritrovandosi poi in un incubo.

La vittima aveva raccontato che, appena arrivata sulla porta dell'abitazione, era stata trascinata all'interno della casa dopo che il 40enne le aveva chiuso la bocca con una mano minacciandola con un coltello alla gola. Ne era nata una colluttazione durante la quale la 19enne era riuscita ad urlare per chiedere aiuto facendo accorrere un vicino che aveva poi dato l'allarme alla polizia di Stato con gli agenti che erano accorsi sul posto. Mentre il 40enne era finito in manette, la giovane era stata trasportata in pronto soccorso in stato di choc e poi dimessa con una prognosi di 5 giorni a causa di alcune piccole lesioni riportate nel corso della violenta aggressione causate, tra l’altro, da alcuni morsi che l’aggressore le aveva dato sulle braccia nel tentativo di farla desistere da ogni reazione.

L'uomo, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, si era difeso davanti al gip Vinicio Cantarini raccontando di non ricordare nulla della vicenda in quanto era sotto l'effetto della cocaina. "Non volevo violentarla", si sarebbe giustificato col giudice chiedendo allo stesso tempo di essere trasferito in una comunità terapeutica per disintossicarsi della droga.

