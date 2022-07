Una location sul mare accogliente e fiorita, un premio speciale per il chiosco sull'arenile

Il mare di Bellaria Igea Marina ha fatto da cornice alla seconda cerimonia di premiazione del Concorso Dream Flowers per la categoria “Stabilimenti balneari, chioschi sull’arenile”. Si tratta del secondo appuntamento di premiazione del Concorso promosso dall’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli in collaborazione con Fondazione Verdeblu, seguendo un’iniziativa di “Asproflor Comuni Fioriti” volta a creare spazi verdi e giardini ad opera delle attività ricettive, balneari e pubblici esercizi.

Gli operatori turistici hanno risposto con entusiasmo e nella serata di mercoledì 27 luglio, i vincitori della categoria “Stabilimenti balneari, chioschi sull’arenile” sono stati premiati presso la location del primo classificato, chiosco “Insolito Caffè”, alla presenza dei membri della Giuria presieduta da Marcello Benghi; gli sponsor, l’assessore Adele Ceccarelli ed il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.

si è aggiudicato il 1° posto; a seguire 2° classificato la Spiaggia 47 e al 3° posto ex equo il Bagno Gino 59/60 e Bagno Ferdinando 36. I vincitori sono stati premiati con buoni spesa offerti dagli sponsor vivaisti e floricoltori del territorio: Verdedamare, Casali, Bilancioni per un montepremi complessivo di 350 euro suddivisi in 200 euro al primo classificato, 100 euro al secondo e 25 euro l’uno per i terzi in classifica. Oltre ai buoni spesa da consumarsi presso le attività degli sponsor, il vincitore “Insolito Caffè” ha ricevuto anche l’artistico trofeo della rosa d’acciaio, opera del noto artista Jahrani Mourad (la cui mostra d’arte, pittura, scultura e fotografia – Biennale del Mare ’22, inaugurerà Venerdì 29 luglio al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina) e l’attestato consegnato dall’amministrazione comunale; questi ultimi insieme alle tradizionali ceramiche romagnole, sono stati assegnati anche al secondo ed i terzi classificati oltre al Bagno numero 30 al quale la giuria ha rivolto un Premio Speciale di Menzione “per il colore e varietà delle essenze”. Prossimo ed ultimo appuntamento, per la premiazione della categoria “Attività commerciali-artigianali, ristoranti” è previsto per mercoledì 3 agosto presso l’Hawaiki Paradise.