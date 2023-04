Da Lodi a Riccione per salvare Mustafà, una nuova famiglia per il cane che ha fatto intenerire il web

Mustafà alla fine ha trovato una nuova famiglia. A decidere di prenderlo in affidamento è stata una coppia di Lodi, che aveva letto la sua storia attraverso i social network. Nel fine settimana il viaggio verso Riccione per conoscere il loro nuovo cane. La storia di Mustafà aveva durante gli sorsi giorni intenerito il web, perché era rimasto solo dopo che il suo padrone era stato costretto a ritirarsi in una casa di riposo. Lui da quando si è separato dal padrone ha iniziato a dimagrire, per molti mesi è rimasto a fare la guardia in attesa del suo proprietario. Gli portavano da mangiare e gli sistemavano le sue aree. Ma ora era giunto il punto di non ritorno e se non trovava un nuovo padrone, Mustafà sarebbe finito al canile.

Probabilmente già da lunedì (17 aprile). L’appello lanciato per adottarlo ha fatto subito il giro del web, migliaia di condivisioni e molti contatti da tutta Italia. Finché qualcuno ha deciso di salvare Mustafà: “Ha vissuto sin da piccolo con il suo proprietario - è il racconto -, poi come spesso succede nella vita il destino ha voluto la separazione perché il proprietario è stato ricoverato in una Rsa e da lì non uscirà più. Purtroppo la casa nella quale è rimasto in questi mesi, che è la stessa in cui ha vissuto tutta la vita, lunedì viene venduta e per Mustafà si sarebbero aperte le porte del Canile”.