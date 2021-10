Lolli condannato in Appello, fu associazione a delinquere: confermata la sentenza di primo grado

Dopo un'ora di camera di consiglio i giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Bologna hanno confermato la condanna in primo grado per Giulio Lolli, il patron della Rimini Yacht, ritenendolo colpevole di associazione a delinquere dopo che il Tribunale di Rimini lo aveva dall’accusa di estorsione, dichiarando prescritti altri reati come falso e truffa. Resta quindi in piedi la sentenza di 4 anni e 6 mesi di carcere. Per l'imprenditore/avventuriero, scappato dall'Italia alla vigilia dello scoppio dello scandalo Rimini Yacht e riparato in Libia dove era stato arrestato e condannato per terrorismo e fiancheggiamento di un gruppo estremista separatista, era arrivata l'estradizione nel 2019 e ora di queste accuse dovrà risponderne nel nostro Paese.