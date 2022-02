Lorenzo e Fly, un binomio vincente. Grazie al loro affiatamento andranno ai mondiali di canicross

Andranno ai mondiali, in programma in Bretagna (Francia), a fine aprile. E’ la storia di Lorenzo Tura e del suo cane Fly, un perfetto binomio che domina nel panorama dello sport canicross, nella disciplina del bikejoring. Il duo riminese lo scorso fine settimana ha conquistato il 1° posto assoluto nella competizione organizzata a Cecina. E ora il risultato regala la convocazione ai mondiali di canicross. Inoltre il duo parteciperà anche ai campionati italiani, in programma il 5 e 6 marzo in Veneto, in provincia di Rovigo.

Bikejoring è una disciplina che consiste nel percorrere un tracciato insieme al proprio cane utilizzando una bicicletta. Questo sport cinofilo prevede che il cane sia collegato al mezzo attraverso una linea ammortizzata ed una pettorina o imbrago appositamente studiato (uguale a quello utilizzato nello sleddog) per garantire il massimo comfort e benessere del cane durante l’attività.