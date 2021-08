Lotta ai pallinari, nel fine settimana denunciati e multati 5 truffatori

I carabinieri hanno pattugliato i viali della zona mare in cerca delle batterie che "spennano" i turisti più sprovveduti

Dovranno rispondere di furto aggravato i cinque componenti di una batteria di pallinari che, sabato sera a Miramare, hanno preso di mira un turista indiano per "spennarlo". I carabinieri, nel corso di un controllo specifico per contrastare il fenomeno delle truffe sui viali della zona mare, sono intervenuti in un banchetto allestito nella parte sud del litorale. La vittima, invogliata dai malviventi a tentare la sorte, aveva già tirato fuori dalla tasca una banconota da 100 euro ma poi aveva desistito dallo scommettere. Uno dei truffatori gli ha quindi strappato di mano il denaro ma l'intervento dei militari dell'Arma ha impedito la fuga dei cinque truffatori che oltre al deferimento all'autorità giudiziaria sono stati sanzionati.