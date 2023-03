Lotta ai tumori al seno, alla "Rimini Marathon" arriva l’ondata rosa della Run Family

Due giornate piene di emozioni alla Rimini Marathon, con L’Ondata Rosa della Run Family, che ha invaso le vie della città. Tante donne, con le proprie famiglie, unite per sensibilizzare alla prevenzione ai tumori al seno, si sono unite in una camminata di 7 chilometri indossando le maglie rosa distribuite dall’associazione “Il Punto Rosa” di Santarcangelo di Romagna e “Crisalide” di Rimini, ormai da tanti anni impegnate per raccogliere fondi sul territorio e per combattere per i diritti dei malati di tumore al seno. Le donne hanno portato la loro storia e la propria energia, creando gruppi presso palestre, luoghi di lavoro oppure essendo compagne di terapia oncologica. Una delegazione di “Fiori di acciaio”associazione di donne operate di tumore al seno di Faenza si è unita al gruppo. Presenti anche tanti medici che non hanno rinunciato a dare il loro sostegno continuo alle associazioni. Addirittura Europa Donna Italia ha patrocinato l’evento con la presenza della vicepresidente Loredana Pau, che è stata presente in entrambe le giornate.

Il giorno 25 nel suggestivo scenario dei giardini sotto l’Arco d’Augusto si sono svolte tantissime attività sportive con l’impegno di maestri di alto livello, per ricordare quanto il movimento sia importante nella prevenzione del rischio di recidiva e nella riduzione degli effetti collaterali delle cure antitumorali, ma soprattutto quanto incida sull’umore e sulla qualità di vita. Le donne hanno avuto la possibilità di provare tante discipline diverse in modo da trovare quella più adatta al proprio fisico ed al proprio carattere, ma soprattutto di unirsi con altre donne e trovare tanta energia, concludendo la giornata con aperitivo e dj set.

Domenica mattina, l’onda rosa è partita alle ore 9,30 tra musica e sorrisi, vicina ed unita a tante altre associazioni di volontariato che dimostrano quanto ogni sfaccettatura sia superabile con l’unione delle persone e la buona qualità di vita sia un diritto comune. La passeggiata per le strade della città di Rimini, dal centro storico, al mare, ai suoi polmoni verdi, adattandosi ai tempi di ognuno, ha fatto da sfondo al nascere di legami ed alla condivisione di esperienze uniche. Un ricco buffet aspettava tutti i partecipanti e l’associazione “Il Punto Rosa” si augura che ogni anno questo fantastico evento possa coinvolgere sempre più persone da ogni parte d’Italia, perché insieme è più semplice.