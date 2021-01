Lotta al covid-19: oltre 40mila persone vaccinate in Emilia Romagna

Sono oltre 8900, precisamente 8.916, le persone che sono state vaccinate contro il covid-19 in Emilia Romagna. Il dato è aggiornato alla prima serata di giovedì, alle 19. Sono stati effettuati accini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle Cra, oltre ai degenti delle residenze per anziani. Salgono quindi a 40.973 le persone vaccinate in Emilia- Romagna al momento, il 69% delle dosi consegnate al momento.

L'aggiornamento in tempo reale sul numero di vaccini fatti sul sito della Regione: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Il portale dedicato è stato implementato col dato sulle somministrazioni fatte suddivise per categorie. Fra queste, i degenti della Cra, le strutture residenziali per anziani: 2.815 quelli vaccinati finora in Emilia-Romagna.