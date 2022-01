Lotta al Covid, al via l'autotesting per l'inizio e la fine dell'isolamento: come funziona

Tutto è pronto in Emilia-Romagna per la partenza, da mercoledì 19 gennaio, della piattaforma di autotesting al Covid. Il sistema, per il quale nei giorni scorsi è stata aggiornata anche la piattaforma del fascicolo sanitario elettronico, permetterà - inizialmente alle persone vaccinate con almeno due dosi - di certificare la propria positività e cominciare l'isolamento con un test antigenico rapido eseguito in autonomia e a domicilio, registrando i risultati dell'autotest su un portale ad hoc.

Nei giorni, successivi, a quanto si apprende, la piattaforma di autotest sarà estesa anche all'autocertificazione della guarigione e quindi sarà valida per la fine dell'isolamento. La Regione è al lavoro per estendere la funzione tecnica che lo permetterà. Quest'ultima possibilità sarà riservata ai vaccinati con la dose 'booster'.

Nell'annunciare questa iniziativa, nei giorni scorsi, l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini l'ha definita "un'alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni". Lunedì mattina, in una conferenza stampa, Donini illustrerà i dettagli del funzionamento della piattaforma.