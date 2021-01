Lotta al Covid, avviato il servizio di radiografie all'interno delle strutture per anziani

Ancora passi avanti nella prevenzione dell'infezione da covid 19 e per limitarne la diffusione, con un'"arma" in più. Già da mesi le Usa (cioè le "squadre" di medici ed infermieri che si recano a casa degli utenti per la diagnosi, il successivo monitoraggio, e al bisogno per l'effettuazione nasofaringeo ai pazienti covid) effettuano anche, in collaborazione con l'unità operativa di Radiologia, ecografie polmonari a domicilio ai pazienti, in particolare a quelli ospiti delle residenze per anziani, al fine di rendere ancor più rapide le diagnosi ma anche di limitare gli spostamenti di pazienti più fragili come possono essere gli anziani.

Ora a questo approccio già molto avanzato si aggiunge un ulteriore tassello sempre per i pazienti delle residenze anziani. Infatti, grazie all'acquisizione di un'apposita apparecchiatura radiografica portatile e trasportabile in automobile, i tecnici della Radiologia potranno eseguire, nelle residenze per anziani, anche l'esame della radiografia del torace, molto importante per valutare lo stato di evoluzione della patologia. Esame che poi viene letto e valutato in "telemedicina" dai medici radiologi.

"Questa importante novità - commenta il dottor Enrico Cavagna, direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell'Ausl Romagna - consentirà di effettuare diagnosi di covid a domicilio, cioè ancor più rapidamente, ed evitando a pazienti fragili, di spostarsi, limitandone i disagi ed accrescendo la sicurezza anche rispetto al rischio contagio da covid. Se i risultati saranno positivi anche questa innovazione sarà attivata in tutta l'Ausl Romagna". Un grosso aiuto anche per gli operatori delle residenze per anziani, ed ovviamente una diminuzione del rischio di trasmissione di malattia, purtroppo insito nello spostamento di pazienti. Il servizio è già attivo da alcuni giorni.