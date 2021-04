Lotta al Covid: nuovo screening dei dipendenti comunali e sanificazione degli uffici

A circa un mese dall’ultimo screening generale, l’Amministrazione ha pianificato per questa settimana una nuova tornata di test sierologici che interesserà tutti i dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina. Come nelle precedenti occasioni, anche questo screening, il sesto in ordine di tempo riservato al personale di piazza del Popolo, ha uno scopo puramente precauzionale e non condizionerà l’erogazione dei servizi al cittadino da parte degli uffici. Un’iniziativa nel contesto delle politiche a contrasto del Covid-19, che si unisce alla nuova sanificazione straordinaria, a tutela dei dipendenti stessi e dei cittadini fruitori delle strutture, programmata per la giornata di sabato 17 aprile. Interesserà – per l’ottava volta nell’ultimo anno - la residenza comunale di piazza del Popolo, oltre che la Biblioteca “Alfredo Panzini”, lo IAT e i locali del Comando di Polizia Locale in via Leonardo da Vinci. In questa data, gli uffici di piazza del Popolo resteranno chiusi al pubblico nella loro totalità, compresi i servizi abitualmente aperti il sabato, come ad esempio l’URP.