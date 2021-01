Lotta al covid, prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale: in arrivo le nuove forniture

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in Emilia-Romagna. Domenica, alle ore 18.30, in regione sono state vaccinate contro il Coronavirus 5.874 persone. E le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, stanno proseguendo con le somministrazioni. I vaccini sono stati effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle Cra, oltre ai degenti delle residenze per anziani. Salgono quindi a 67.317 le persone vaccinate in Emilia- Romagna al momento, il 77% delle dosi consegnate al momento (87.750).



Ma nei prossimi due giorni – lunedì e martedì - arriveranno le nuove forniture Pfizer-BioNtech, così come previsto: 45 scatole da 1.170 dosi ciascuna, per un totale di 52.650, distribuite fraa tutte le aziende sanitarie regionali, in ogni provincia. L'aggiornamento in tempo reale sul numero di vaccini fatti sul sito della Regione: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid.