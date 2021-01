Lotta al covid, vaccinazioni al via anche alla Quisisana di Rimini

Al via mercoledì la campagna di vaccinazione delle residenze Quisisana di Rimini insieme alla campagna di vaccinazione da parte dell’Azienda Aausl che ha visto in poco tempo i risultati. I dipendenti del Gruppo Quisisana hanno accolto con grande entusiasmo la possibilità di ricevere il Vìvaccino Pfizer. "So che molti hanno paura. So che molti sono preoccupati. Troppi dubbi, troppe le domande, ma soprattutto… troppa mala informazione. Per me è una grande vittoria della sanità ed io sono orgogliosa di far parte di questo settore - spiega la dipendente di Quisisana Rafaella Androne - Non attendevo altro che farlo, perché è un passo verso la libertà e un gesto di responsabilità. Spero che questo possa essere esempio per tanti, spero che possa essere d’aiuto nella decisione se farlo o meno, spero che possa trasmettere serenità e fiducia verso il futuro".

Prosegue la dipendente della Cra Quisisana: "Oggi è un giorno che ricorderò per sempre. “Vaccino-Sicurezza”, due parole che fino a poco tempo fa sembravano molto lontane dalla realtà che stavamo vivendo ed eccoci qua: I dipendenti della Cra Quisisana Rimini, nella giornata di mercoledì hanno risposto prontamente alla richiesta da parte dell’Azienda AUSL Romagna, recandosi alla Fiera di Rimini per la vaccinazione, dove erano state predisposte delle postazioni per ricevere il vaccino, somministrato dai medici dell’Ausl.

"Siamo entusiasti per la collaborazione con l’Azienda Ausl, abbiamo lavorato insieme, fornendo del materiale informativo sia ai dipendenti che ai famigliari dei nostri ospiti, spiegando l’importanza della vaccinazione, tutto ciò con un unico obiettivo: la tutela dei nostri dipendenti, dei nostri pazienti, famigliari compressi, di tutta la nostra Comunità", parla la responsabile qualità Roxana Marin - Affidiamoci alla scienza, la vaccinazione è fondamentale per poter tornare alla vita di prima".