Lotta al lavoro nero: scovati dalla Finanza 13 dipendenti irregolari in 7 attività commerciali

Lotta al lavoro nero per i militari della Guardia di Finanza di Rimini che, nell'ambito dei controlli del territorio, hanno scovato 13 dipendenti irregolari in 7 attività nella zona sud della provincia. In particolare gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Tenenza di Cattolica e hanno interessato anche Misano e Morciano. A finire nei guai è stato un ristorante cattolichino dove è emerso che 5 addetti, il pizzaiolo, l'aiuto cuoco e 3 camerieri, non erano stati regolarmente assunti. Altri problemi sono emersi durante i controlli nei mercati settimanali di San Giovanni e Morciano dove sono stati scoperti due lavoratori in nero intenti a lavorare presso altrettante bancarelle.

Per due degli esercizi è stata effettuata la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini, ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato lavoratori in nero nella misura pari o superiore al 10% del personale presente all’atto

dell’accesso. Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative che possono arrivare, nel massimo, ad oltre

128 mila euro.