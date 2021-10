Lotta al tumore al seno, il Palazzo del Turismo di Riccione si tinge di rosa

Lo storico Palazzo del Turismo situato nel cuore di Riccione si è illuminato di rosa la sera del primo ottobre in adesione alla campagna di prevenzione oncologica del tumore al seno “Lilt for Woman Nastro Rosa 2021”. Il Comune di Riccione anche quest’anno ha infatti aderito all’iniziativa della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro nella lotta al tumore del seno per sensibilizzare tutte le donne, sin da giovani, a corretti stili di vita e a consuetudini che permettono una diagnosi precoce.

"Abbiamo aderito con convinzione – ha detto il sindaco Renata Tosi – alla campagna Nastro Rosa perché la sensibilizzazione e la prevenzione sono importantissime. Invito tutte le donne a controllarsi regolarmente e a sottoporsi sempre agli screening gratuiti raccomandati per avere diagnosi precoci. Oggi la sfida è trovare nuove cure per chi deve affrontare le forme più aggressive di tumore al seno. Grazie ai costanti progressi medici la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma non dobbiamo dare nulla per scontato, aiutiamo la ricerca e monitoriamo sempre la nostra salute".