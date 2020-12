Lotta al tumore al seno, la solidarietà non si ferma: nuova donazione al Punto Rosa

L’associazione il Punto Rosa ha ricevuto domenica dal presidente del Lions Club Rubicone, l'avvocato Lorenzo Zavalloni, mille euro, a sostegno dei progetti della associazione per poter proseguire nei loro percorso di supporto ed aiuto alle donne con tumore al seno. "Il Punto Rosa è vicino alle donne anche in questo periodo di pandemia, riscontrando più incertezza e timori, sempre più donne contattano il punto di ascolto per essere rassicurate ed aiutate, perché non vogliono essere abbandonate come è successo nella prima fase della pandemia, con la sospensione di alcuni dei servizi del percorso oncologico senologico della Breast Unit, perché il cancro non aspetta", afferma la presidente Patrizia Bagnolini.

"Abbiamo proseguito a luglio con la donazione di ulteriori 20 Bisturi a freddo al Reparto Chirurgico Senologico dell’ospedale Franchini dopo le ripresa degli interventi presso il reparto. Inoltre Il Punto Rosa per rassicurare le donne ha iniziato da giugno alcuni corsi, prima in presenza poi on line con professionisti dei vari settori ; un percorso di supporto psicologico, un percorso con cadenza mensile con una consulente per i diritti del lavoro e della salute ed infine un corso con un nutrizionista. A tal proposito la donazione, raccolta tramite i mercatoni gestiti dalle signore del Lions Club Rubicone, attivi in questi giorni di festa a Savignano sul Rubicone porta un concreto contributo ai progetti già attivi nella associazione".