Lotta all'abusivismo commerciale, nei primi 2 mesi di attività 76 verbali per un totale di oltre 400mila euro

Dopo 2 mesi di attività è il momento di un primo bilancio per il servizio antiabusivismo commerciale della Municipale di Riccione che, iniziato lo scorso maggio, ha già visto elevare 76 verbali e denunciare 2 persone. Il grosso delle sanzioni, 41 da 1000 euro ciascuna, riguarda tatuatori e massaggiatrici abusive che si aggirano sulla battigia offrendo i loro servigi ai turisti utilizzando creme ed olii senza presidi igienico sanitari. Il resto, 36 verbali, riguardano la contestazione di violazione amministrativa per l’esercizio abusivo dell’attività di commercio, con relativo sequestro della merce posta in vendita. In questo caso la sanzione prevista è di 5164 euro. Sulla carta, attraverso questi controlli, il Comune di Riccione avrebbe incassato oltre 400mila euro. Infine sono state denunciate 2 persone per la violazione delle leggi sull'immigrazione.