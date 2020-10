Lotta alla diffusione del Coronavirus, controlli serrati dei militari dell'Arma

Nel corso del weekend, in particolare nell’occasione del mercato settimanale, sono stati intensificati i controlli per il controllo del rispetto delle normative volte a contrastare la diffusione del Covid-19 su tutto il territorio riminese. I militari, soprattutto con specifici servizi appiedati, si sono premurati di verificare il rispetto delle norme in vigore, invitando i cittadini a continuare ad adottare tutte le misure necessarie per impedire il proliferare dei contagi. Tali servizi continueranno in modo intensivo anche nelle prossime settimane, soprattutto con servizi appiedati nei maggiori luoghi di concentrazione.



