Lotta alla prostituzione in strada, 13 verbali nel corso del fine settimana

Proseguono i servizi di presidio del territorio condotti dalla Polizia Locale di Rimini, impegnata per il mese di giugno in una serie di pattugliamenti mirati alla tutela della sicurezza urbana su tutto il territorio comunale. Un’attività condotta da una decina di agenti sia in uniforme sia in abiti civili, accompagnati e supportati da quattro unità cinofile, che hanno monitorato le zone più sensibili, dalle zone a monte della Statale fino ai lungomari e ai viali delle Regine. Alta l’attenzione sul fronte del contrasto alla prostituzione su strada: tredici sono stati i verbali elevati per violazione alla specifica ordinanza comunale. Con l’avvio della stagione estiva inoltre, aumenta il presidio nelle zone centrali della marina, lo scorso fine settimana già particolarmente frequentate. Nel corso del servizio il personale della Polizia Locale ha allontanato tre batterie di pallinari, sorpresi sui viali delle Regine mentre tentavano di aggirare i passanti.