Lotta alla zanzara tigre, prosegue la campagna di distribuzione dei prodotti larvicidi

Prosegue anche nelle prossime settimane la campagna per la lotta alla diffusione della zanzara tigre nel territorio di Santarcangelo, con la distribuzione dei prodotti antilarvali gratuiti e i trattamenti alle caditoie di scolo dell’acqua piovana.

Dopo aver distribuito, grazie alla collaborazione delle guardie ecozoofile di Accademia Kronos, oltre 2.100 prodotti larvicidi in occasione del mercato settimanale del venerdì da maggio a luglio, Amministrazione comunale e Anthea hanno messo a disposizione i kit antilarvali gratuiti presso le farmacie e alcune edicole di Santarcangelo: quelle presenti nelle piazze Ganganelli, Marini e della Fornace, nonché nelle edicole/tabaccherie nelle vie Pascoli e Marecchiese.

Nel frattempo proseguono anche i trattamenti larvicidi di Anthea alle oltre 9.000 caditoie pubbliche di scolo dell’acqua piovana: gli ultimi due passaggi sono infatti previsti tra la fine di agosto e settembre. Per i trattamenti larvicidi viene utilizzato un prodotto ecologico, non dannoso per l’ambiente e per gli altri animali, in grado di controllare il ciclo vitale delle zanzare attraverso un’azione fisico-meccanica, che modificando la tensione superficiale dell’acqua non permette alle larve la corretta assunzione dell’ossigeno necessario al loro sviluppo.