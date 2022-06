Lotta alle baby gang, arrestato minorenne con un lungo curriculum criminale

Proseguono i controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, nel fine settimana, sono mirati in particolar modo al contrasto delle baby gang che dal nord Italia arrivano in Riviera per trascorrere il week end. I militari dell'Arma hanno battuto palmo a palmo la Perla Verde, la stazione ferroviaria e del Trc e i punti più caldi come la spiaggia con l'impiego del Jeep Wrangler. Diversi i bivacchi sulla battigia che sono stati fatti sgomberare. Tra i giovani identificati è spuntato un minorenne congolese, finito nella rete dei carabinieri della Stazione di Montescudo – Monte Colombo giunti in rinforzo nel corso dei controlli ad un gruppo di ragazzini. Il giovanissimo, con alle spalle già un discreto curriculum criminale, è risultato essere ricercato in quanto su di lui pendeva un ordine di arresto in seguito ad un aggravamento di una precedente misura cautelare al quale era sottoposto. Portato in caserma per le pratiche di rito, è stato poi affidato alla responsabilità dei propri genitori.

A finire in manette in flagranza di reato anche un 23enne pizzicato dai carabinieri della Stazione di Misano Adriatico con 7 dosi di cocaina, per un perso complessivo di 2,6 grammi, e 2180 euro ritenuti il provento di spaccio. Al termine delle pratiche di rito, risultando essere incensurato, il pubblico ministero ne ha dichiarato il rilascio in attesa della decisione della magistratura. I carabinieri hanno poi intercettato un secondo ricercato, un 62enne già noto alle forze dell'ordine, su cui pendeva un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Bari. Al termine delle pratiche di rito, l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di firma.