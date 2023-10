Lotta contro la violenza alle donne, spunti e riflessioni con il Sap nell'incontro al Cinema Tiberio

La segreteria provinciale di Rimini del Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, organizza nella mattinata del 26 ottobre, al cinema teatro Tiberio, un incontro sul tema della violenza di genere a cui interverranno, in veste di relatori, varie figure professionali di prestigio come il dottor Davide Ercolani, sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Rimini, l'avvocata Elisabetta Aldrovandi, garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la regione Lombardia, docente e presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, la dottoressa Antonella Elena Rossi, psicologa clinica, psicopedagogista e criminologa, la dottoressa Anna Bisulli, vice commissario della Polizia di Stato, il dottor Vincenzo Vannoni, psicologo, psicoterapeuta e presidente associazione Dire Uomo, con l’intento di fornire, in una prospettiva moderna e facilmente fruibile dal pubblico, notizie e spunti di riflessione su una materia tanto delicata, di cui purtroppo non si parla mai abbastanza.

L’ingresso sarà libero e in platea saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e gli alunni di 4 classi delle scuole superiori. L’incontro, della durata di circa due ore, è volutamente organizzato in anticipo rispetto al 25 novembre, giornata dedicata a livello internazionale alla lotta contro la violenza alle donne e a ogni genere di discriminazione, proprio per avere la possibilità di fornire un importante focus sull’argomento, senza tuttavia accavallarsi con i molteplici eventi che si susseguono in prossimità di quella data. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini.