Lotta alla plastica in Comune: addio bottigliette usa e getta, borracce in regalo a tutti i consiglieri

Borracce a tutti i consiglieri comunali al posto delle bottigliette d’acqua usa e getta. È l’iniziativa “plastic free” finalizzata a promuovere la cultura del riuso lanciata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Montanari che su ogni banco della sala consiliare di Palazzo Mancini ha fatto trovare una borraccia in alluminio con il simbolo della Cubia. Le borracce sono state donate al Comune dalla cooperativa Gemos, attuale gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale.

Si tratta di un ulteriore tassello nel solco del cambiamento “green” in atto già da tempo negli edifici pubblici, tra cui Palazzo Mancini in primis. Iniziative che perseguono quelli che sono gli obiettivi stabiliti dell’agenda 2030, anche relativamente agli uffici pubblici. E l’impegno a promuovere la sostenibilità ambientale parte anche dal cuore politico della città.

“Il buon esempio deve partire da noi amministratori – spiega la sindaca Franca Foronchi – e quello che può sembrare una piccola cosa, è in realtà un importante tassello di un puzzle che si costruisce insieme. Se ognuno di noi, nel proprio quotidiano, a casa, come in ufficio, mette in atto comportamenti sostenibili come utilizzare una borraccia al posto della bottiglietta di plastica sarebbe già un grande passo avanti nell’ottica del rispetto dell’ambiente e quindi anche del nostro benessere. E il segnale ai cittadini verso una cultura del riuso e contro gli sprechi deve partire da noi”.