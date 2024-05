Lotta alla zanzara tigre, in Municipio in distribuzione il prodotto insetticida in compresse contro le larve

Partita la distribuzione gratuita del prodotto larvicida a contrasto della diffusione della zanzara tigre. I cittadini possono presentarsi con un documento di riconoscimento presso il comune di Coriano in Piazza Mazzini direttamente al varco di ingresso, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio di giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

E’ infatti importante la cura del tombino privato da parte del cittadino mediante pulizia e trattamento periodico con prodotti antilarvali. Le misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre contenute nell’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Gianluca Ugolini, sono valide fino al 31 ottobre 2024.

Si tratta di provvedimenti rivolti a “ tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza a partire ad esempio “dall’evitare l’abbandono negli spazi aperti pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, di evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagna, di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere e all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi ,i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, ;in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio”.