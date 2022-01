Dalla lotteria Ior 165mila euro a favore della ricerca scientifica oncologica

Nella giornata di giovedì (6 gennaio), sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che sostiene la ricerca scientifica, per aiutare i ricercatori dell’Irst di Meldola a portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Per il territorio di Rimini l’evento è tornato come da tradizione presso la Piazza Unieuro de “Le Befane Shopping Centre”: dopo un anno di stacco in cui le matrici sono state sorteggiate esclusivamente online in ottemperanza agli obblighi sanitari in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 il centro commerciale, da sempre anche tra quei partner che coprono le spese dell’iniziativa in modo che nulla di quanto elargito per parteciparvi venga sottratto alla nobile causa cui dev’essere destinato, è tornato ad aprire le sue porte alla lotta contro il cancro.

«Nonostante i tempi difficili in cui, da un biennio, ci troviamo ormai immersi, anche nel 2022 Le Befane Shopping Centre di Rimini non ha voluto mancare all'appuntamento con la solidarietà della Lotteria di Natale Ior, impegnandosi nel sostegno dell'iniziativa – sottolinea Massimo Bobbo, direttore del centro commerciale – questa iniziativa rappresenta un gesto di grande valore e un segno concreto per il nostro territorio: per questo siamo orgogliosi di questa partnership ormai quasi ventennale, e guardiamo con soddisfazione all'adesione generosa del pubblico, che attraverso l'acquisto dei biglietti continua a sostenere l'attività dell'Istituto Oncologico Romagnolo».

Raccolti 165mila euro

E l’adesione è stata davvero molto generosa: anche quest’anno la Lotteria Ior dell’Epifania si è confermato il gioco solidale delle festività romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 50.050 biglietti, di cui solo 15.455 nella provincia di Rimini: questo ha portato ad un incasso di più di 125.000 euro, cui si aggiungono circa 40.000 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti, oltre al già citato Le Befane Shopping Centre, ricordiamo Conad, BPER Banca, Orto Mio, Società Gas Rimini, Banca Malatestiana, BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Rossi Ortofrutta, Assicoop Unipol. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 165mila euro.

«Una cifra davvero clamorosa per i tempi difficili che stiamo vivendo, e che fa ben capire quando in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dal 10 gennaio al 27 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria Ior non si perde mai».

I biglietti estratti

Venendo finalmente all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Renault Twingo, messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Ren-Auto Piraccini, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Rimini, esigibili entro e non oltre i prossimi 90 giorni.

1° Automobile Renault Twingo 10754; 2° Ombrellone e 2 Lettini + ingresso Boabay stagione 2022 Bagno Le Spiagge Rimini + Kit spiaggia Ipanema 17758; 3° Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4° Stelle con guida privata per visita della città per 2 persone compresa colazione 02783; 4° Cena per 2 persone Ristorante Settimo Piano Riccione 13501; 5° Ingresso per 2 persone e aperitivo gallegiante-Feel Good Spa presso I-Suite Rimini 11429; 6° “Pacchetto coccole” e pernottamento al Relais Villa Margherita Montilgallo di Longiano + Cena al Ristorante Il Sambuco per 2 persone 01014; 7° Cena per 2 persone ristorante We.Me Riccione 12110; 8° Visita Castello e Museo Verucchio + cena di pesce per 2 persone al Ristorante La Capannina Verucchio 18452; 9° Ombrellone e 2 lettini per una settimana Bagno 107 Delio Rimini + buono per seduta di 50 minuti di riflessologia presso Francesca Biagini Naturopata 01589; 10° Trattamento corpo “My Body” Eternity Beauty&Relax Rimini 03189; 11° Trapano Einhell Kit + buono shampo e taglio uomo Parrucchiera Hair Fashion Cattolica 18191; 12° Kit Casa Vaso di Porcellana e Lanterne + selezione mieli pregiati 10835; 13° Gioiello argento 715 + Buono 100 euro Ottica Mancini Rimini 15499; 14° Buono colore, piega e fissativo e buono massaggio corpo Parrucchiera Hair Fashion Cattolica 01791; 15° Confezione cosmesi linea Terme Riccione 13041; 16° Corso di fotografia presso fotografo Filippo Moretti 19920; 17° Visita Castello e Museo Verucchio + 2 buoni € 20 alla Bottega La Madia Vini e Affini Verucchio 12756; 18° Buono pasto di pesce al Ristorante La Cappa Rimini per 2 persone 04165; 19° Buono 2 Lezioni personal trainer My Trainer Riccione + kit prodotti cosmesi linea Terme Riccione 19226; 20° 2 Lezioni di Padel al Circolo Padel Riccione e Rimini per 3 persone + kit prodotti cosmesi linea Terme Riccione 17968; 21° Trattamento viso “Glow” Eternity Beauty&Relax Rimini 00933; 22° Buono per impacco capelli, piega, manicure e pedicure presso Parrucchiera Hair Fashion Cattolica 13368.