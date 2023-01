Lotteria Ior, 52 mila biglietti venduti per la ricerca contro il cancro. Ecco i numeri vincenti

Nella giornata di venerdì (6 gennaio), sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che sostiene la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Per quest’anno la causa specifica era il supporto degli studi portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del professor Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia: una nuova e sempre più promettente arma a disposizione dei medici che utilizza e incrementa le potenzialità del nostro sistema immunitario per riconoscere e combattere la malattia. Per il territorio di Rimini l’evento si è tenuto, come da tradizione, presso “Le Befane” Shopping Centre, anche partner dell’iniziativa: a partire dalle ore 17 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà il pomeriggio dell’Epifania, sebbene già dalle 15 i volontari dell’Istituto fossero presenti per intrattenere grandi e piccini con la Befana Ior.

L’adesione all’iniziativa è stata davvero molto generosa: anche quest’anno la Lotteria Solidale Ior si è confermata il gioco delle festività romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 52504 biglietti su 60000 disponibili, di cui solo 17.022 nella provincia di Rimini: questo ha portato ad un incasso di più di 131.000 euro, cui si aggiungono 35.600 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Conad, La Bcc ravennate forlivese e imolese, Orto Mio - Le Piante da Orto, Le Befane Shopping Centre, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, Gruppo Sgr, Assicoop Romagna Futura e alle concessionarie Ren-Auto Piraccini, Moreno e Pulzoni Antonelli. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 167.000 euro. "Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dal 9 gennaio al 26 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria Ior non si perde mai".

”Le Befane” Shopping Centre di Rimini sostiene, fin dal primo giorno, il meritorio impegno dello Ior nella costruzione di luoghi adeguati alla cura, nella prevenzione e sensibilizzazione, nella ricerca scientifica e sperimentazione clinica finalizzate alla lotta contro il cancro - sottolinea Massimo Bobbo, direttore del Centro Commerciale riminese - al di là del momento finale dell'estrazione dei biglietti vincenti - sempre divertente, attesa e molto partecipata dal pubblico de Le Befane - in queste settimane abbiamo dato tutto lo spazio possibile alla promozione delle iniziative dello Ior e alla vendita stessa dei biglietti, consapevoli dell'importanza che ricopre, oltre alla raccolta fondi, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su queste tematiche decisive per la salute di ciascuno di noi".

L'elenco dei vincitori

Venendo all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Dacia Sandero Streetway, messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Ren-Auto Piraccini, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Forlì-Cesena, esigibili entro e non oltre i prossimi 90 giorni.

Automobile Dacia Sandero Streetway: 20471

Ombrellone e 2 lettini + ingresso Boabay stagione 2023 Bagno Le Spiagge Rimini: 15756

Weekend in un capoluogo italiano in Hotel quattro stelle con guida privata per visita della città per due persone compresa colazione: 04747

Percorso Benessere in SPA e massaggio relax da 45' per due persone presso I-Suite Rimini: 08803

Cena per 2 persone Ristorante Settimo Piano Riccione: 11663

Ombrellone e 2 lettini per una settimana al Bagno 107 Delio Rimini e cena presso Ristorante Amorimini per due persone: 14770

Cena al ristorante WE.ME di Riccione per due persone: 08271

Trapano Stanley Fatmax e cena al Ristorante Dallo Zio a Rimini per due persone: 17779

Servizio Piatti porcellana per 6 persone e selezione mieli pregiati: 20155

Trattamento "Rigenenera Body" presso Eternity Beauty&Relax Rimini: 12774

Cena per 2 persone all'Osteria De' Borgh Rimini: 07309

Confezione cosmesi linea Terme Riccione: 00001

Buono colore, piega e fissativo e buono massaggio corpo presso Parruchhiera Hair Fashion Cattolica: 20390

Visita Castello e Museo Verucchio e buoni da €30 alla Bottega La Madia Vini e Affini Verucchio: 18327

Corso di fotografia presso fotografo Filippo Moretti + seduta di 50' di riflessologia presso Francesca Biagini Naturopata: 14052

Visita Castello e Museo Verucchio e buono per pizza e bibita presso Levita a Verucchio per 2 persone: 15329

Buono pasto al Ristorante La Cappa a Rimini per 2 persone: 13147

Abbonamento mensile personal trainer My Trainer Riccione e kit prodotti cosmesi linea Terme Riccione: 17568

Buono 2 lezioni di Padel per 3 persone presso Circolo Padel Riccione o Rimini e kit prodotti cosmesi linea Terme Riccione: 16909

Buono Trattamento "Rigenera Face" Eternity Beauty&Relax Rimini: 10491

Buono 100 euro presso Ottica Mancini Rimini: 10607

Buono per impacco capelli, piega, manicure e pedicure presso Parrucchiera Hair Fashion Cattolica: 11069