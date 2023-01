Con la lotteria Super Natale vinti 20 mila euro. "Controllate i codici, stiamo cercando il vincitore"

"Ti stiamo cercando! Controlla il codice. Il vincitore potresti essere tu". E' questo lo slogan apparso alla tabaccheria. In uno speciale cartello. Si cerca il fortunato vincitore. Nel concorso di San Silvestro del Superenalotto, con la lotteria “Super Natale”, nella tabaccheria Cangini in via Tommaseo 36/C a Rimini è stato estratto un premio da 20.000 euro.

I titolari felici per il loro fortunato cliente raccomandano a tutti di controllare con attenzione il codice di gioco estratto."Come prossimo obiettivo puntiamo al 6 da 340 milioni di euro", dicono dalla tabaccheria gestita da Valentino Cangini Gastone.