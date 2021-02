Lotto: azzeccata una quaterna, arriva la vincita più alta dell'estrazione di sabato

Finisce a Cattolica, in provincia di Rimini, la più alta vincita realizzata al Lotto nel concorso di sabato 6 febbraio, pari a 62.250 euro - come rende noto l'agenzia Agimeg - per effetto di una quaterna sulla ruota Nazionale, a fronte di una giocata complessiva di 1 euro. Secondo gradino del podio delle vincite per i 50.596 euro centrati in provincia di Salerno, grazie ad una quaterna sulla ruota di Torino ottenuta mettendo in gioco cinque numeri, terzo posto per Giardini Naxos (ME), dove una giocata su Palermo ha fruttato una vincita da 45 mila euro. Il 10eLotto ha invece premiato ancora l'Emilia Romagna, per l'esattezza Bardi, in provincia di Parma, con 50 mila euro, grazie ad un 'nove', a fronte di una spesa di 2 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 660,8 milioni di euro.