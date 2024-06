Louis Dassilva indagato per l'omicidio di Pierina, la lunga giornata in Questura del 35enne e della moglie

Con l'iscrizione di Louis Dassilva nel registro degli indagati sembra essere arrivata una svolta per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere e uccisa con 30 coltellate nelle scale del condominio di via del Ciclamino dove abitava. Un delitto che risale a 8 mesi fa e che, in questi lunghi giorni, ha visto gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci passare al setaccio lo stabile dove l'anziana è stata accoltellata e ascoltare più volte i protagonisti della vicenda. La lunga giornata che ha fatto segnare un'accelerazione nelle indagini è iniziata verso le 16.30 quando, ad essere convocata è stata Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva ed ex amica di Manuela Bianchi nuora della vittima e amante del senegalese. Ascoltata a sommarie informazioni, la donna non si è avvalsa della facoltà di non rispondere anche se avrebbe potuto scegliere questa strada in quanto congiunta dell'indagato.

Intorno alle 18 è stato convocato anche il 35enne al quale gli inquirenti hanno notificato l'avviso di garanzia e l'avvio degli accertamenti irripetibili eseguiti dalla Scientifica ai quali potrà affiancare un suo consulente di parte. A Dassilva, inoltre, è stato prelevato un campione di Dna che verrà comparato con le tracce individuate sul luogo del delitto. Secondo quanto emerso, durante questa fase Louis sarebbe rimasto impassibile e al termine delle pratiche, verso mezzanotte e un quarto, ha lasciato gli uffici di piazzale Bornaccini. Assediato dai cronisti che lo incalzavano di domande, l'indagato non ha aperto bocca e si è diretto a passo spedito verso la sua moto.

Nel frattempo la moglie Valeria è rimasta in Questura dove avrebbe ribadito la sua certezza dell'innocenza del marito e, nonostante il tradimento con Manuela, ha continuato a difenderlo. "Più chiacchiere che interrogatorio - ha dichiarato la donna uscendo dagli uffici di piazzale Bornaccini. - La Procura fa il suo lavoro e, noi, siamo fiduciosi nella giustizia. L'iscrizione di mio marito nel registro degli indagati è un atto normale che, se serve ad arrivare alla verità, ben venga". La Bartolucci, infatti, è l'unico tenue alibi di Dassilva: la donna ha sempre sostenuto che la notte dell'omicidio di Pierina il marito, reduce da un incidente in moto, era rimasto a guardare la televisione sul divano di casa mentre lei si era addormentata in camera da letto. La donna ha continuato a ribadire che, se il senegalese si fosse allontanato dall'abitazione, lei se ne sarebbe accorta. Solo intorno alle 3, dopo 11 ore, Valeria ha lasciato gli uffici di piazzale Bornaccini.

Parlando coi cronisti in attesa fuori dalla Questura, il Questore di Rimini Olimpia Abbate ha dichiarato: "Sono i tempi di un'indagine complessa e difficile per un fatto molto grave. Io credo che la città chieda che venga fatta luce su questo e, noi, abbiamo il dovere di farlo e stiamo lavorando per questo".