Louis Dassilva: "Sono innocente, non ho ucciso Pierina. Non parlo più con Manuela, voglio stare con mia moglie"

Sono oramai passati quasi 6 meesi dall'omicidio di Pierina Paganelli e, ancora, per quel delitto non risultano esserci persone indagate. Un assassinio che ha suscitato un enorme clamore mediatico e tutti i protagonisti, la nuora della vittima Manuela Bianchi e suo fratello Loris, i vicini di casa Louis Dassilva (che con Manuela aveva una relazione clandestina) e la moglie Valeria Bartolucci, hanno dato le loro versioni. In particolare, negli ultimi tempi, a finire sotto la lente degli investigatori è stato proprio Louis a causa di un alibi traballante e dei video delle telecamere a circuito chiuso che avrebbero ripreso una persona probabilmente di colore e zoppicante che si allontanava dal luogo in cui la 78enne è stata ritrovata senza vita. Dassilva, tuttavia, ha sempre respinto tutte le accuse sostenendo che all'ora del delitto stava dormendo a casa sua e in una nuova intervista davanti alle telecamere de La vita in diretta ha nuovamente ribadito la sua estraneità.

"Non ho ucciso Pierina - ha spiegato l'ex amante della nuora della vittima - qualcuno ha cercato di mettermi in mezzo". Louis sostiene di essere vittima di una "trappola" e che tra le persone che vorrebbero fosse l'autore materiale del delitto "potrebbe esserci Manuela". Al centro delle incongruenze che vedono l'uomo 33enne di origini senegalesi il fatto che, pochi giorni prima del delitto, sarebbe stato vittima di un incidente che lo avrebbe reso zoppicante ma alcune ricostruzioni lo vedrebbero camminare normalmente all'indomani della scoperta del cadavere della 78enne. "Ho delle idee precise su chi possa aver ucciso Pierina - prosegue Dassilva - ma non mi esprimo. Adesso voglio solo stare con mia moglie Valeria che è l'amore della mia vita".

"A Pierina vorrei dire che mi dispiace - prosegue in lacrime - per il fatto che non ha visto suo figlio Giuliano tornare a casa dopo l'incidente. So cosa vuol dire perdere la mamma". Ad essere ascoltata dalla trasmissione anche Valeria Bartolucci che ha spiegato "io mi sono fatta alcune idee su come sia andata la vicenda. Non muovo accuse contro nessuno ma, dietro, ci sono indizi che muovono in una direzione: soldi, messaggi, gestione della situazione. Da quando è successo questo fatto, ho chiuso ogni rapporto con loro. E' stato il 31 ottobre quando ho saputo della relazione tra la Bianchi e mio marito. Ho la sensazione che, qualcuno, cerchi di tirare in mezzo me e mio marito ma non faccio nomi".