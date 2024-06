Louis Dassilva torchiato da 9 ore in Procura, massimo riserbo degli inquirenti

Oltre 9 ore di interrogatorio in Procura per Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, che dalla mattinata di martedì è sotto torchio da parte degli inquirenti. Il vicino di casa della vittima, e amante di Manuela Bianchi, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Rimini poco prima delle 10 accompagnato dal suo avvocato, Riario Fabbri, e la consulente Roberta Bruzzone per incontrarsi col sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina l'inchiesta sul delitto di via del Ciclamino. Se, alla vigilia dell'incontro, si supponeva che il 35enne si potesse avvalere della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti, le lunghe ore che Dassilva sta passando in Procura fanno presupporre che l'indagato stia parlando. Sugli argomenti, tuttavia, c'è il massimo riserbo anche se non si esclude che possa fare alcune puntualizzazioni su quanto dichiarato nel corso dell'inchiesta quando la sua posizione era quella di persona informata sui fatti mentre adesso si trova indagato per omicidio volontario.

Nel piazzale del Palazzo di Giustizia, fin dalla mattinata di martedì, si è riunito il circo mediatico con diversi inviati delle televisioni di Rai e Mediaset che hanno atteso l'arrivo di Dassilva in un Tribunale presidiato dalle forze dell'ordine per evitare che i giornalisti potessero entrare all'interno. Il 35enne, camicia bianca e occhiali da sole, davanti alle telecamere non ha voluto rilasciare dichiarazioni prima di incontrarsi con gli inquirenti. L'unico colpo di scena nel pomeriggio quando, verso le 15.20, è arrivata la moglie Valeria al volante della propria auto. La donna è stata subito accerchiata dai giornalisti ma, anche lei, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Intanto il giudice per l’indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha fissato per il 28 giugno l’udienza per l’incidente probatorio come richiesto dalla difesa dell’indagato. Si terrà in tribunale a Rimini. Venerdì il giudice per le indagini preliminari darà incarico a un consulente per l’espletamento dei test irripetibili sui reperti della scena del crimine.