Luca Ferretti, neo campione mondiale di Natural Body, premiato dall'Amministrazione Comunale

Ha portato la Regina sul tetto del mondo del 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲. Il cattolichino 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 si è aggiudicato il titolo massimo della disciplina, laureandosi campione mondiale. Lo scorso anno aveva messo in bacheca la medaglia del campionato europeo. E al ricco palmares si è aggiunto anche il riconoscimento da parte della sua città. La Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore allo sport Federico Vaccarini lo hanno ricevuto a Palazzo Mancini, in sala Giunta, per consegnargli l’attestato di merito sportivo per il grande traguardo raggiunto con cui Ferretti ha portato il nome di Cattolica nel panorama mondiale del Natural Body Building.

Tanta l’emozione dell’atleta che ora si riposa in vista della prossima gara. “È una disciplina che richiede impegno, dedizione e autocontrollo nella vita” ha raccontato Ferretti che ha spiegato anche quanta fatica e concentrazione richieda l’allenamento e la dieta, molto ferrea, soprattutto a ridosso delle competizioni. A seguirlo nella preparazione è il fratello, suo personal trainer e primo fan. La Federazione Italiana invece segue gli atleti e quindi anche Ferretti nelle gare come supporto.