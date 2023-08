Sospettato di appartenere alla banda dei Rolex, arrestato a Riccione

Nel corso dei controlli del fine settimana da parte dei carabinieri di Riccione, impegnati per contrastare il fenomeno delle baby gang, nella rete dei militari dell'Arma è finito un 21enne sospettato di appartenere alla banda dei Rolex. Il giovane, incappato in un posto di blocco, al momento dell'identificazione ha fatto scattare l'alert della banca dati delle forze dell'ordine. Su di lui, infatti, pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lucca in quanto sospettato di essere l'autore del tentativo di strappo di un prezioso Rolex Daytona da 30mila euro avvenuto nel comune toscano lo scorso giugno. Bloccato e portato in caserma per le pratiche di rito, il 21enne è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione della magistratura.