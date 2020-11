Luce e gas, i servizi per i cittadini nel nuovo Spazio Enel

Ha aperto a Rimini, in via del Pino 3, un nuovo Spazio Enel Partner dove i cittadini potranno avere informazioni in ambito di energia elettrica, gas ed efficienza energetica. Nel nuovo spazio sono numerosi i servizi offerti alla clientela, fra cui attivazione o modifica di contratti luce e gas, verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia. Inoltre possibilità di comunicare la lettura dei contatori, dimostrare il pagamento delle bollette, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito, richiedere forniture di cantiere e pagare fatture, richiedere rimborsi. A disposizione anche le soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori proposti da Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e i sabato dalle ore 9 alle ore 13, si potranno pagare inoltre i bollettini postali premarcati e i PagoPa.