Si è accesa la luce della "Natività al Porto" di Cattolica con la cerimonia inaugurale

Si è accesa la luce della "Natività al Porto" di Cattolica con cerimonia inaugurale avvenuta alla presenza di numerosi cittadini. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Violina Casette Porto, in collaborazione con il Circolo Nautico Cattolica. Dopo i saluti iniziali degli organizzatori e dell’amministrazione, l’imbarcazione ha ricevuto la benedizione di don Andrea Scognamiglio e si è svolta l’esibizione delle voci di "In-Canto in coro". A concludere l’appuntamento un momento conviviale. La Natività luminosa potrà essere ammirata per tutto il periodo natalizio.

Intanto, dopo l'apertura di sabato, proseguono le iniziative del Natale della Regina di ghiaccio e la città si prepara al ponte dell'Immacolata. Martedì, 6 dicembre, primo appuntamento con la danza della stagione teatrale di Cattolica (ore 21, posto unico euro 10) al Salone Snaporaz con Totemica / Ruggine. Il coreografo Manfredi Perego si misura con due coreografie che non generano risposte ma la possibilità di immergersi in diversi stati d'animo.

Giorno 8 dicembre, per i più piccoli, ma non solo, è previsto il primo di quattro spettacoli gratuiti di burattini che prenderanno vita in Piazzetta Filippini. Dalle ore 16.30 andrà in scena "Crepi l'avarizia"a cura della compagnia Nasinsù. Domenica 11 dicembre, invece, toccherà a "i burattini di Mattia" che proporranno "Le disavventure di Fagiolino".

Sempre nel giorno dell'Immacolata, dalle 17.00 alle 22.00, grazie ai Dj set a cura di Radio Studio+ la buona musica si accompagnerà allo street food, tra i viali Matteotti e Bovio. Qui trovano spazio le 11 casine del mercatino eno-gastronomico, piene di golosità, di "luvarie", del mercatino del bosco ghiacciato. Le casine rimarranno aperte sino all'8 gennaio dal lunedì al venerdì tra le 15.00 e le 20.00 e nel fine settimana tra le 11.00 e le 22.00.

L'8 dicembre inaugurerà anche "Arte da indossare", una mostra che unirà moda, a cura di Fabiana Gabellini, e pittura, di Katya Vecchi, presso la Galleria KaVe Fluid Art in via Pascoli, 80. Sarà aperta al pubblico sino al prossimo 6 gennaio, dalle 16:00 alle 19:00.

Tornerà anche il concerto itinerante della "Christmas marching band" nella giornata dell'11 dicembre. La loro esibizione partirà dalle 18.00 da Piazza Roosevelt.

Appuntamenti nel weekend anche per l'esposizione "L'Aria della Pittura" di Vincenzo Cecchini presso la Galleria Santa Croce di via Pascoli. L'ultimo Atelier per bambini è in programma sabato 10 dicembre, visita guidata gratuita alla mostra domenica 11. Entrambi gli appuntamenti a partire dalle 17:00.