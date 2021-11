Luci a perdita d'occhio e atmosfera incantata: tanta gente al Riccione Christmas Star

Luci a perdita d'occhio, atmosfera incantata, nasi all'insù per guardare la neve scendere e pattini ai piedi per piroettare sul ghiaccio. Tutto questo è il grande show del Natale 2021 che ha avuto il suo inizio ieri nella Perla Verde. La città di Riccione ha infatti acceso la Stella del Natale: Riccione Christmas Star 21-22, progetto artistico e prodotto turistico consolidato che ogni anno coinvolge tutti i quartieri della città richiamando sempre un grande pubblico. Per i più piccini anche quest'anno l'attrazione principale sarà la nevicata. Uno spettacolo di luci e di atmosfera che avrà cadenza regolare. Lo show della neve sarà nei weekend e festivi fino al 17 dicembre (27-28 nov, 3-5 dic, da giovedì 8 a domenica 12 dic) e dal 17 dicembre tutti i giorni fino al 9 gennaio, nei seguenti orari: 17/ 18 / 19 / 20. Alle luci si unisce come sempre l'incanto della musica. Tutto il centro città e la zona del grande albero sul ponte di viale Dante al porto sarà pervasa dalle note in filodiffusione di una compilation ideata appositamente per la città di Riccione da Linus e Radio Dj.