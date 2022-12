Trovato senza vita nella sua abitazione lo storico ballerino dello Slego

E' stato trovato senza vita nella sua abitazione, riverso sul divano, Luciano "Lou" Pesaresi storico animatore e performer delle notti dello Slego e dell’Aleph, dell’Insomnia e della Ripa Discoscesa. L'artista, 70enne, secondo quanto emerso da un paio di giorni non dava più notizie e nella giornata di mercoledì il fratello si è presentato nel suo appartamente di via Cagni. Non avendo risposta alle chiamate, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco col personale del 115 che ha aperto la porta facendo la terribile scoperta. "Lou" Pesaresi alternava il suo lavoro in banca alla passione per la danza che, negli anni '70, lo aveva portato a Londra per frequentare dei corsi di danza moderna. Tornato in Italia, nel novembre 1980 divenne conduttore radiofonico per Radio San Marino, ma soprattutto acquistò grande popolarità con le sue performance da danzatore sul palco dello Slego. "Un pezzo della storia di Rimini che non finisce (quasi mai) nei libri di storia di Rimini", il ricordo del sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ciao Lou, amico speciale e generoso. Dispiace tanto", ha commentato Emma Petitti.

"Lou è stata una figura straordinaria della nostra città, dirompente e fuori dalle righe - lo ricorda l'Arcigay Rimini "Alan Turing". - Un artista creativo che con il suo coming out pubblico come uomo bisessuale in anni in cui ciò non era certo frequente ha contribuito a quel percorso di visibilità che ancora oggi stiamo portando avanti con impegno. Lou partecipava occasionalmente alle attività di Arcigay Rimini ma la sua rete di conoscenze e amicizie coinvolgeva largamente la nostra comunità. Con queste parole di cordoglio salutiamo un amico, un artista e un precursore, un pezzo di storia della nostra città".