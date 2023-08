Luglio si conclude con la lotta senza quartiere alle baby gang: 8 le persone denunciate

Luglio si è concluso con un'ulteriore stretta da parte dei carabinieri di Riccione sulle baby gang che, nel fine settimana, arrivano in Riviera spesso con l'obiettivo di commettere dei reati. I militari dell'Arma, infatti, hanno intensificato i controlli per prevenire la microcriminalità presidiando per tutto il week end la stazione ferroviaria, il capolinea del Metromare e i viali della movida riccionese. In tutto sono state oltre 300 le persone identificate con 8 di queste denunciate a piede libero per vari reati. In particolare, a finire nei guai, è stato un 23enne sudamericano che fermato dai militari dell'Arma è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello a scatto. Deve invece rispondere di tentato furto un 31enne nordafricano che aveva cercato di impossessarsi di un portafoglio lasciato incustodito sotto l'ombrellone dal proprietario in uno stabilimento balneare di Cattolica. Un 45enne, sempre nordafricano, fermato per un controllo è risultato irregolare in Italia in quanto colpito da un ordine di espulsione emesso dal Questore di Milano. Un terzo nordafricano, un 27enne senza fissa dimora, è indiziato per aver danneggiato le attrezzature di uno stabilimento balneare. Lo straniero, sorpreso dal bagnino a dormire su un lettino, aveva avuto una lite titolare del Bagno per poi essere bloccato dai carabinieri. Sul fronte dei controlli stradali, invece, sono stati 4 gli automobilisti sorpr

esi al volante dopo aver alzato troppo il gomito hanno dovuto dare l'addito alla propria patente.