Lui, lei e l'altro, nella feroce lite tra ex interviene la polizia di Stato

Un vero e proprio parapiglia quello che si è scatenato domenica sera in via Teodirico dove, verso le 21.15. due uomini hanno iniziato a picchiarsi ferocemente. A dare l'allarme alla polizia di Stato una 48enne che, secondo quanto emerso, aveva litigato con l'ex ragazzo e in sua difesa era intervenuto l'attuale compagno. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato i due contendenti che si stavano prendendo per il collo e, non senza fatica, sono riusciti a dividerli. Nella zuffa, però, è rimasto lievemente ferito anche un poliziotto raggiunto da un violento calcio che gli è valso una prognosi di 4 giorni. Riportata la calma è così emerso che gli uomini, un 33enne riminese e un 44enne di Potenza, erano venuti alle mani per questioni di gelosia. Il più grande, infatti, era l'ex fidanzato della 48enne che come ha poi dichiarato la donna ogni tanto era ospitato nell'abitazione di via Teodorico in quanto versava in stato di indigenza dove già viveva anche il più giovane e attuale compagno di lei. Nella serata di domenica, per questioni futili, il potentino ha iniziato a discutere con l'ex iniziando ad insultarla pesantemente. In difesa della 48enne è arrivato l'attuale compagno che si è frapposto fra i due scatenando l'ira del 44enne e accendendo così la miccia che ha fatto scatttare la lite corpo a corpo. Quest'ultimo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato processato per direttissima lunedì mattina.