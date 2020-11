Luminarie di Natale e decori per le vetrine sfitte: adesione massiccia dei commercianti

Ha risposto “presente” il mondo economico e commerciale di Bellaria Igea Marina, alle nuove iniziative approntate di recente dall’Amministrazione a sostegno di esercizi ed attività. Annunciate a inizio mese, entrambe hanno visto chiudersi in questi giorni la finestra per fare domanda. La prima è rivolta a quelle attività commerciali che non sono già direttamente coinvolte negli addobbi promossi ai vari livelli associativi o interessate dalle luminarie natalizie pubbliche. A chi ne ha fatto richiesta, l’Amministrazione fornirà un addobbo luminoso analogo a quelli impiegati nell’illuminazione pubblica, da installare all’esterno dell’attività.

Un centinaio le realtà che hanno aderito. "Un progetto che ha raccolto un interesse diffuso ed eterogeneo - spiega il Sindaco Filippo Giorgetti, “comprese anche attività delle zone artigianali, esercizi a carattere periodico o stagionale, che si sono interessati per dare il proprio contributo alla causa. I prossimi giorni”, continua, “saranno dedicati alle varie installazioni, in modo tale da allineare l’accensione di questi arredi “extra” all’accensione delle luminarie natalizie della città, prevista per sabato 5 dicembre."



Positivo anche l’interesse registrato dall’altra iniziativa, ossia la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione di teli in pvc da apporre sulle vetrine degli immobili sfitti. Coperture esterne che ritraggono foto e altri contenuti a matrice turistica. "Anche per trasmettere l’idea che quando questo momento sarà finalmente alle spalle, Bellaria Igea Marina ed i suoi operatorio ci saranno con l’energia e la bellezza di sempre - prosegue il primo cittadino - Una decina i titolari che hanno aderito e che presto potranno installare i teli all’esterno dei propri immobili,“tutti collocati nei due centri commerciali naturali di Bellaria e di Igea Marina, come previsto in questa fase sperimentale del progetto."

Chiosa il sindaco: "Iniziative che hanno catalizzato un interesse positivo da parte di un mondo, quello economico e commerciale, che sta pagando un tributo alto alla lotta contro il Covid-19. Resta forte la volontà da parte dell’Amministrazione di sostenere il più possibile attività, che in una realtà come la nostra, sono spesso a conduzione locale e famigliare. Positiva inoltre la genesi dei due progetti, nati nel tavolo di confronto con Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, e valorizzati dalla condivisione delle realtà associative: Isola dei Platani, che per prima ne ha sposato lo spirito, cui ha fatto seguito il lavoro prezioso di Viv’Igea e Nuova Cagnona."