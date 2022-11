In città arrivano le luminarie, iniziata l'installazione degli 80 chilometri di luci natalizie

In centro città arrivano le luminarie. Operai al lavoro per la posa di ottanta chilometri di luci, per 7 tipi di decoro differenti e 12 tipologie di diverse strutture a terra 3D, che accenderanno il Natale su tutta la città di Rimini, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi e il centro storico. Il costo totale per il noleggio complessivo sarà di 250 mila euro. Gli effetti luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo (led), saranno accesi con orario ridotto - dalle ore 16,30 a mezzanotte. Ad accendere la magia del Natale, alle ore 17 di sabato 3 dicembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia.

NATALE 2022 - In città 80 chilometri di luminarie natalizie, ma con orario ridotto