Erano venuti in luna di miele nel 1964, da 59 anni ripetono il viaggio rinnovando amore anche alla città

Dalla provincia di Bergamo erano venuti per la prima volta a Rimini in luna di miele nell’estate del ’64. Da allora Ornella e Guglielmo - per 59 anni - sono sempre venuti in vacanza a Rimini, rinnovando il loro amore e anche quello per la città. I coniugi Birolini, turisti fedelissimi dell’Hotel Amoha di Bellariva, hanno ricevuto dalle mani dell’assessore Francesco Bragagni un omaggio istituzionale per la loro fedeltà da record, che da 59 estati li vede sulle spiagge di Bellariva, spesso trascorrendo anche due periodi di vacanza, a giugno e a settembre. Una fedeltà che li ha visti quest’anno festeggiare a Rimini anche il loro 59° anno di matrimonio, proprio dove, in luna di miele, tutto era iniziato.

A festeggiare altri decenni di vacanze fedeli a Rimini, insieme a loro e alla loro figlia Bruna, c’è anche un gruppo di 9 turisti che alloggiano da anni all’Hotel Amoha. Questa mattina sono stati premiati infatti anche: i 40 anni di fedeltà di Maria Melocchi e i 30 di Testi Iride, entrambe della provincia di Bergamo; Marsala Rina e Fiorucci Angelo di Perugia, con i loro 40 anni di fedeltà; Vincenti Piero e Passeri Luciana, anch’essi da Perugia a Rimini per 25 stagioni. Egiziano Giuseppe e Milione Giuliana di Firenze, da 15 anni all’Hotel Amoha, ma in vacanza a Rimini da oltre 50 anni e Ginardi Concetta Mariapia che, da Milano, sceglie le spiagge di Bellariva da circa 55 anni.

A tutti loro l’amministrazione comunale, tramite l’assessore Francesco Bragangni ha voluto portare il proprio saluto e gli attestati di fedeltà alle vacanze in Riviera, come segno di riconoscenza per un affetto così longevo nei confronti di Rimini.