Lungo l'Eco Via conclusa la piazzetta dedicata al pic nic, alla manutezione e ricarica delle bici

Si implementa ulteriormente il progetto delle Eco Vie di Misano Adriatico. È stata completata in questi giorni l’area di sosta di Santamonica, lungo L’Eco Via del Conca. Lo spazio comprende una nuova fontanella per l’acqua, una colonnina con attrezzi abilitata alla ricarica elettrica per le bici e una piazzetta in ghiaia attrezzata con tavoli da pic-nic. L’area di sosta sorge in una posizione baricentrica dell’Eco Via del Conca, percorso naturalistico molto frequentato, a circa 5 chilometri dal mare.

Con quella di Santamonica sono quattro le stazioni per riparazioni bici presenti sul territorio di Misano. Tre di queste – Santamonica appunto, quella che sorge in zona Parco del Sole e quella in piazza Castello a Misano Monte – sono dotate di ricarica elettrica. Entro l’estate vedrà la luce un altro step del progetto. Verrà infatti installata la nuova segnaletica dell’Eco Via del Mare, che si aggiungerà alle già completate Eco Via del Conca ed Eco Via delle Colline.

“Quello delle Eco Vie è un grande progetto di valorizzazione dell’ambiente sul quale l’amministrazione sta concentrando gran parte dei propri sforzi e delle proprie attenzioni – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Oltre alla tutela e alla cura dell’ambiente, due aspetti importantissimi, questo progetto ci consente di sistemare angoli del nostro territorio per renderlo ancor più fruibile per i nostri cittadini, per vivere a pieno le bellezze che ci circondano”.

“Il completamento dell’area di sosta di Santamonica – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – rappresenta un ulteriore tassello del progetto Eco Vie presentato lo scorso agosto. Crediamo fortemente in questa direttrice, che ci consentirà di fornire ulteriori opportunità anche in chiave turistica. I visitatori, infatti, potranno apprezzare le bellezze naturalistiche di Misano a 360 gradi, con un facile collegamento mare-entroterra”.

I cartelli installati lungo i percorsi sono dotati di Qr Code che collega alla pagina del sito di Misano in cui sono riportate le informazioni sulle piste e le relative cartine. Le EcoVie verranno ulteriormente brandizzate con la scritta Misano Eco Via lungo i tracciati.