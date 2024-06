Il lungomare blindato per l'arrivo del Tour de France, ecco l'anteprima del traguardo

Sul lungomare di Rimini hanno fatto capolinea i primi tir dell’organizzazione. A due passi dalla spiaggia c’è grande fermento per la preparazione del traguardo della prima tappa del Tour de France, da Firenze a Rimini, in agenda nella giornata di sabato (29 giugno). Molti già i curiosi che osservano gli organizzatori alle prese con transenne, cartelloni pubblicitari e preparativi. Già si può percepire la zona dell’arrivo, del traguardo e come sarà il rettilineo negli ultimi 300 metri. Completamente già bloccata la viabilità dall’altezza del bagno 78 fino a dopo l’incrocio con via Lagomaggio. Inevitabili ripercussioni sulla viabilità, con il formarsi di code e ingorghi.

Il traguardo davanti al bagno 72

Sabato 29 giugno, dopo un percorso di 206 chilometri iniziato in piazza della Signoria a Firenze, l’arrivo a Rimini della Carovana del Tour, composta da oltre 100 veicoli, è previsto intorno alle ore 16.05 mentre i primi corridori sono attesi intorno alle 17.30. La linea del traguardo è posta in corrispondenza della via Lagomaggio, all’altezza del Bagno 72. A dare il benvenuto al Tour, oltre ai principali monumenti illuminati di giallo, la grande scritta dedicata a La Grand Départ lunga 36 metri che campeggia al porto, e poi i due omaggi a Marco Pantani: una statua alta 5 metri realizzata dal designer Aldo Drudi e posizionata guardando il ponte di Tiberio, e la nuova pista ciclabile di via Montescudo, in rosa e giallo, a ricordare i trionfi del grande ciclista al Giro d’Italia e al Tour de France.

Ma sarà tutto il territorio riminese a vestirsi a festa. Tra le tante installazioni anche quella che nei dieci giorni precedenti il Tour interessa la Fortezza di San Leo, con giochi di luce e un suggestivo videomapping con protagonisti i ciclisti italiani che hanno partecipato al Tour e gli atleti che l’hanno vinto, a cui si alterneranno immagini di San Leo e del territorio delle Terre dei Malatesta e del Montefeltro.

Le tre tappe italiane

Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna, Piacenza-Torino: tre tappe, 38 località attraversate, e un’intera regione protagonista, che in questi giorni accoglierà la carovana e i campioni del Tour vestita a festa. Tanti gli edifici che lungo il percorso delle tre tappe si stanno illuminando di giallo: dal Castello di San Leo, in Valmarecchia (Rn), al Grattacielo di Cesenatico, dal Ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto e Castel Sismondo a Rimini, ai viali di Bologna, da Piazza Cavalli a Piacenza alle rotonde in fiore di Cervia, in occasione di Cervia Città Giardino.

Bonaccini: “Grazie a quanti hanno creduto in questo sogno”

“E’ un orgoglio e una grande soddisfazione aver portato il Tour de France in Emilia-Romagna, il coronamento di un impegno forte per lo sport che abbiamo perseguito con convinzione in questi anni, facendo dell’Emilia-Romagna un’autentica Sport Valley. Senza fare differenza tra i grandi eventi come questo e la pratica sportiva di base, fondamentale per migliorare la coesione sociale delle comunità – sono le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Quello dello sport è un linguaggio universale, che unisce le persone. E niente come lo sport può servire a valorizzare e promuovere un territorio, anche da un punto di vista turistico, a partire dalla nostra bellissima Romagna che un anno fa è stata colpita dall’alluvione”.

“Grazie a quanti hanno reso possibile quello che all’inizio sembrava solo un bellissimo sogno: Davide Cassani, presidente di Apt Servizi, Christian Prudhomme, direttore del Tour, che ha creduto nel nostro progetto, Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza e coordinatore del progetto, i sindaci, i collaboratori della Regione e tutte le Istituzioni nazionali e i territori che hanno lavorato insieme a noi. Ora non ci resta che goderci questo straordinario appuntamento sportivo e le emozioni che saprà regalarci”.