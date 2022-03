Caos e proteste per il lungomare chiuso, il senso unico annunciato non c'è e viale Vespucci è off-limits

Il senso unico alternato, annunciato alla vigilia della partenza del cantiere, non c’è e il traffico finisce il tilt. Con gli automobilisti completamente spaesati. Sono diverse le segnalazioni che hanno raggiunto nelle ultime ore la redazione di RiminiToday. Situazione critica sul lungomare di Rimini, a Marina Centro: proprio nel punto dove sono in corso i lavori del Parco del Mare è completamente chiuso al traffico anche viale Vespucci. Arrivati in piazza Marvelli non si può più procedere e lo stesso vale per chi proviene dal lato opposto: attorno a Viale Vespucci le stradine limitrofe sono tutte congestionate dal traffico. Per chi proviene da nord, in particolare, si segnalano forti disagi: con tante auto che procedono, convinte del senso unico alternato, e invece si trovano costrette a fare inversione a U.

Era stato il Comune a comunicare l’istituzione del senso unico alternato che non c’è. E sono numerose anche le lamentele dei pedoni, perché arrivati ad un certo punto il marciapiede è sbarrato senza alcuna indicazione. I lavori riguardano la posa della tubazione principale - che permetterà di realizzare i primi collegamenti alla rete esistente, propedeutici alla successiva messa in esercizio delle nuove condotte posate sul lungomare - e sono state necessarie alcune modifiche alla circolazione.