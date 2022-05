Lungomare nord: viabilità temporanea su via Pallotta per consentire alcuni lavori di manutenzione

A partire da mercoledì (11 maggio) e fino a venerdì 13, verrà parzialmente chiuso al traffico veicolare l'incrocio di via Palotta a Viserba. Una limitazione della circolazione stradale necessaria per eseguire un intervento di manutenzione ordinaria della pavimentazione in gres del lungomare nord. Le modifiche alla circolazione sono solo parziali in quanto sarà sempre consentito il transito con direzione di marcia da monte verso mare lungo la via Pallotta, mentre la direzione mare-monte sarà garantita con il passaggio dalla parallela via Cimarosa.