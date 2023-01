Dal lungomare al palasport, dieci cantieri aperti. Lunedì tocca a via dei Montefeltro

Proseguono senza sosta gli interventi di manutenzione e nuova costruzione sul territorio comunale di Misano. Lunedì sarà la volta di via dei Montefeltro, a Scacciano, dove le ruspe saranno attive per realizzare lavori di manutenzione dei marciapiedi. Quello che partirà la prossima settimana è il decimo dei cantieri attualmente aperti. Oltre al grande intervento in corso per la realizzazione del nuovo lungomare fino a Portoverde, che procede secondo i programmi, e l’entrata nel vivo dei lavori di costruzione della nuova rotatoria sulla statale ss16 all’incrocio con via Grotta, questa settimana è stato allestito il cantiere per la realizzazione del nuovo palazzetto in via Rossini.

Diversi anche gli interventi in corso per la messa in sicurezza delle strade provinciali: il nuovo percorso pedonale tra Misano Monte e Scacciano, l’attraversamento e breve tratto di ciclabile sulla SP35 all’incrocio con via Ca’ Rastelli, la nuova ciclabile in via Scacciano. Attenzione anche alla viabilità di quartiere nella zona di belvedere con un intervento di messa in sicurezza dei marciapiedi. Sono infine ripresi con vigore i lavori del sottopasso di Grotta per la realizzazione della nuova bretella di collegamento con il casello di Riccione.

“Tutti questi cantieri dimostrano che stiamo mettendo in campo un grande sforzo per migliorare la sicurezza della nostra città e per dotarla di servizi sempre più al passo con i tempi -commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Oltre alle opere in corso, con la collaborazione dei nostri uffici comunali, siamo al lavoro per progettare nuove ed importanti infrastrutture, che vedranno la luce nei prossimi anni, finanziate da risorse comunali e da fondi pubblici. Siamo convinti che queste opere porteranno benefici significativi per la circolazione stradale e per la sicurezza dei nostri cittadini, oltre a contribuire al miglioramento dell'estetica del nostro territorio”.